أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

كتبت آيات أحمد

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم، الأحد، الموافق 7 -4- 2019.

وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

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عيار 24: 717 جنيهًا.

عيار 21: 627 جنيهًا.

عيار 18: 538 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5016 جنيهًا.

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.37 جنيه، وشراء 17.27 جنيه.

اليورو: بيع 19.48 جنيه، وشراء 19.36جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.63 جنيه، وشراء 22.51 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.60 جنيه، وشراء 15.51 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 17.39 جنيه، وشراء 17.29...