شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي - 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك بعد نجاحه بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وليستفيد من جديد بالاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.12 ريال ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.05 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 24.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.25 ومستوى المقاومة 25.05 .