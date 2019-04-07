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شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.978 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، ليواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 0.98 درهم، كما نجح السهم في تجاوز خط اتجاهه الهابط طويل الأجل، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 0.98 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.08 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 1.00 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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