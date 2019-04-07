شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يشهد جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جني أرباح خلال جلسة الخميس الماضي اخر جلسات الأسبوع الماضي، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 11.75 ريال، حيث اغلق عند مستوى 11.52 درهم، مقتربا بذلك من ادنى مستوى له خلال الجلسة، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 11.10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11.75 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 11.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط