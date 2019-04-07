شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع السهم الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي الخميس ليغلق عند مستوى 4.48 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع خلال الجلسة بلغ 4.61 درهم، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" كما كون السهم نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى 4.30 درهم كمستوى اول ثم 4.10 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4.60 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.57 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط