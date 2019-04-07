شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة خلال جلسة الخميس الماضي بسبب ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.613 درهم، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.56 درهم كمستوى اول ثم 0.52 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.60 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.61 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط