- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.259 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.265 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.23 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.265 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.25 وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.