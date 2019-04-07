شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.259 درهم، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 0.265 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.23 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.265 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.25 وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط