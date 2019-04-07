شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0.263 درهم، لينخفض بذلك لرابع جلسة على التوالي في إشارة الى سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم في الاجل القصير، كما نلاحظ استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 0.25 درهم، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.2 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.25 وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط