شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يسجل اعلى مستوى في خمسة اشهر -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع السهم الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة عند مستوى 0.844 درهم، وهو اعلى مستوى أيضا في خمسة اشهر، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 0.83 درهم، مما قد يمنح السهم الفرصة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 0.90 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.82 وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد