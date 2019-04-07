شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 11.85 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس سيطرة المشترين على التداولات، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل ارتفاعه في الاخل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 12.30 درهم كمستوى اول ثم 13 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 11 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 11.48 وبين مستوى المقاومة هو 12.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد