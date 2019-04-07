شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يصل لهدفه السعري المتوقع الثاني -تحليل صباحي- 07-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع والثاني عند 5.02 درهم، حيث سجل انخفاض خلال جلسة الخميس الماضي بلغ 5 درهم، والذي يعد مستوى الدعم القوي مما يساهم السهم في تقليص خسائره ليغلق عند مستوى 5.19 درهم، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 5.12 درهم ثم 5.02 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.12 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط