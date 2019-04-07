شكرا لقرائتكم خبر عن السوق العقارية بالسعودية تسجل تراجعا أسبوعيا بـ12.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت السوق العقارية السعودية انخفاضا بنسبة 12.3% بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتباين التغير الأسبوعي لدى كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.6%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات عند مستوى 2.9 مليار ريال.

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وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 12.1%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.8%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 637 مليون ريال.

أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.3%، ليستقر عند مستوى 6447 صفقة عقارية.

وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 6.2%، ليستقر عند 6690 عقارا مبيعا.