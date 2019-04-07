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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلوح بالتخلّي عن الدولار حال إقرار قانون "نوبك" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة قد تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانون "نوبك"، الذي يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
ومن بين التهديدات المحتملة الأخرى التي أُثيرت خلال المناقشات السعودية بشأن الرد على "نوبك" تسييل حيازات المملكة في الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن عدداً من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين تناقشوا حول خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة، مشيرا إلى أن الخطة نُوقشت مع أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بحسب وكالة رويترز.
واحتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم (نوبك) حيز التنفيذ ضئيلة كما أن من المستبعد أن تمضي السعودية قدماً في تهديدها، لكن بحث الرياض مثل هذه الخطوة الصارمة يؤكد رفضها التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك.
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