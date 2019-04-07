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خالد الفالح يبحث استقرار سوق النفط مع رئيس نيجيريا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير النفط السعودي خالد الفالح  إنه التقى مع الرئيس النيجيري وبحثا التعاون بمجال الطاقة بين البلدين العضوين في منظمة أوبك.

وأضاف الفالح  في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتمعاعي "تويتر" إنه اجتمع مع الرئيس محمد بخاري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن.

وتابع: بحثنا سبل التعاون في مجالات الطاقة والصناعة وأهمية التعاون لاستقرار السوق البترولية الدولية.

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