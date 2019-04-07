شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الشركات الخاسرة تستحوذ على 9% من التداولات بالسوق السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيم التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة بسوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 16.53 مليار ريال، لتشكل بذلك 9.3% من إجمالي التداولات خلال الفترة نفسها البالغة 176.9 مليار ريال.

ووصل عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة التي تم التداول عليها خلال الربع الأول من عام 2019، إلى 16 شركة، من أصل 18، حيث توجد شركتان موقوفتان عن التداول.

وشكلت تلك التداولات أحجاما مرتفعة تاريخية في بعضها مقارنة بالسنوات السابقة لها. كذلك تم تسجيل بعض المستويات المتدنية، فيما لا تزال تلك الشركات تعمل على تعديل وضعها المالي من خلال خفض أو رفع رؤوس أموالها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشهدت أسهم كل من شركة عناية للتأمين وشركة الخضري وشركة أميانتيت - تداولات مكثفة خلال الربع الأول، حيث سجلت "عناية للتأمين" و"الخضري" أعلى تداولات ربعية على الإطلاق، فيما سجلت تداولات "أميانتيت" تداولات ربعية هي الأعلى منذ عام 2006.

وتركزت التداولات على الأسهم ذات الخسائر المتراكمة لأسهم شركة زين السعودية، حيث استحوذت على 20.9% من إجمالي التداولات على أسهم تلك الشركات، بقيمة بلغت 3.46 مليار ريال.

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في حين جاء ثانيا سهم شركة السعودية للأنابيب الصلب بتداولات بلغت 2.49 مليار ريال بنسبة استحواذ بلغت 15.1%، مع الأخذ في الحسبان وجود صفقات خاصة على أسهم الشركة خلال الربع الأول من 2019، بقيمة بلغت 529.8 مليون ريال.

وجاءت أسهم شركة عناية للتأمين ثالثا بإجمالي تداولات 1.98 مليار ريال، بنسبة بلغت 812%. بشكل إجمالي فقد شكلت التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة من 20% إلى 35% من رأس المال على نحو 77.8% من إجمالي التداولات على الشركات الخاسرة.

وشكلت التداولات على الشركات ذات الخسائر من 35%، حتى 50% على نحو 12.6% من إجمالي التداولات على الشركات الخاسرة. بينما استحوذت الشركات ذات الخسائر أعلى من 50% على نحو 9.6%.

وأكدت هيئة السوق المالية في وقت سابق، أن تطبيق مقتضيات المادة "150" من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، بما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.

وتضمنت المادة "150" من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها المدفوع.