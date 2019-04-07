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الإمارات تمنح تأشيرات لأفضل شركات عربية ناشئة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت حكومة الإمارات عن منح تأشيرات لمدة خمس سنوات لأفضل 100 شركة عربية ناشئة، تم اختيارها خلال "منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المنعقد في الأردن حالياً.

وشهد المنتدى، للمرة الأولى، مبادرة تهدف إلى جمع 100 شركة ناشئة من العالم العربي، تعمل على رسم المستقبل، في إطار الثورة الصناعية الرابعة.

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وأعلن عن منح هذه التأشيرات من قبل دولة الإمارات في جلسة محورية حول تحفيز المشروعات العربية الناشئة، من خلال تطوير التشريعات ودعم ريادة الأعمال، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

يذكر أن دولة الإمارات تحتضن 20% من المشروعات الناشئة في المنطقة، كما يوجد فيها 19 مشروعاً ناشئاً واعداً، من أصل 100 مشروع في المنطقة العربية من المتوقع أن تشكّل مستقبل الثورة الصناعية الرابعة بالمنطقة.

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