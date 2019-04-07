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شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق غرامات شركات التأمين بالإمارات منتصف أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ هيئة التأمين الإماراتية تطبيق لائحة الغرامات الإدارية على شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.
وتضم اللائحة أنواعا من المخالفات وغرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 250 ألف درهم، وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرار ارتكابها خلال العام نفسه وبغرامة يصل حدها الأقصى مليوني درهم، بحسب صحيفة الاتحاد.
وشملت لائحة الغرامات الإدارية جميع المخالفات التي ترتكبها شركات التأمين العاملة في الدولة وشركات التأمين على الحياة، أو الوسطاء المرخص لهم، وكذلك وكلاء التأمين، وشركات تسوية المطالبات الصحية.
وتضمنت اللائحة بالغرامات على شركات التأمين التكافلي، بما يضمن التزامها بالأسس والأنظمة المتعلقة بأصول التكافل.
وشددت اللائحة الغرامات الإدارية اتجاه أي مخالفة مرتكبة، فيما تتعلق بعدم الالتزام باللوائح والقوانين والقرارات الصادرة في الدولة والمتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والتعليمات المالية ذات الصلة.
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