شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: 60 مليار ريال فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة أرامكو السعودية ما يزيد على 140 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار ريال متاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "أرامكو"وقعت مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مذكرة تفاهم، خلال فعاليات افتتاح ملتقى "بيبان الشرقية" الذي اختم أعماله أمس السبت في مركز معارض الظهران الدولية.

والمذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لهذا لقطاع، وذات الصلة بالنفط والغاز.

ومن شأن هذه المذكرة تدريب وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أداء أعمالها مع أرامكو السعودية بشكل مباشر وغير مباشر.

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ويعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات المساعدة لتحقيق أهداف برنامج (اكتفاء)، حيث يعزز البرنامج سعي أرامكو السعودية لتطوير منظومة إمداد وتوريد عالمية، يمكن الوصول إليها والتعامل معها محلياً، وتتميز بدرجة عالية من الموثوقية.

وكانت أرامكو السعودية قد وقعت خلال فعاليات منتدى اكتفاء في نوفمبر الماضي، عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع المورّدين بأكثر من 100 مليار ريال تشمل 31 تعاونًا تجاريًا، وسيكون للكثير منها تأثير مباشر على برنامج (اكتفاء).

وتخصص أرامكو السعودية حاليًا 51% من إنفاقها على المواد والخدمات محليًا.

ومعلومٌ أن المشاركة في برنامج (اكتفاء) إلزامية لجميع مورّدي أرامكو السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من فرص العمل، وتصدير 30% من إنتاج السلع وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021.