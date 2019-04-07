شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية تطلق برجاً جديداً بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة إعمار العقارية بالتعاون مع شركة ايلي صعب جروب البرج السكني الفاخر "إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت" في دبي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "إعمار" تتعاون مع مصمم الأزياء "ايلي صعب" في تطوير هذه الوجهة السكنية الجديدة عبر شقق جديدة بعلامته التجارية.

وتناقش الجمعية العمومية السنوية لشركة إعمار العقارية المقرر عقدها في 22 أبريل الجاري، مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم بقيمة 1.073 مليار درهم عن عام 2018.