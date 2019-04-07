شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 7 حتى 11 أبريل الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من أسمنت العربية، المراعي، سافكو، بتروكيم، بنك البلاد، جبسكو، سابك، طيبة، الأهلي التجاري. بالإضافة إلى أحقية توزيع الأرباح النقدية لكل من البابطين، فضلاً عن صرف أرباح ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي الوطني، المتقدمة، مصرف الإنماء، التموين، الراجحي.

وستصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت العربية، يوم الأحد، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قدرها 100 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من رأس المال.

وتبدأ مجموعة سامبا المالية، الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2018، بإجمالي 2.324 مليار ريال، بحصة للسهم تبلغ ريالاً واحداً بعد خصم الزكاة، أو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة المراعي، اليوم الأحد، وذلك للموافقة على مقترح توزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 850 مليون ريال عن العام المالي 2018، بواقع 85 هللة للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

ويبدأ البنك العربي الوطني، الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 850 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 85 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، يوم الأحد، في الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018، بقيمة 624.999 مليون ريال، بحصة تبلغ 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصدق الجمعية العمومية لشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتركيم"، يوم الأحد، على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018 بقيمة 240 مليون ريال، بما يعادل نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، الإثنين، صرف الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 137.8 مليون ريال، بواقع 0.7 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصدق الجمعية العمومية لبنك البلاد، يوم الثلاثاء، على مُقترح زيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية بنحو 1.5 مليار ريال، ليرتفع من 6 مليار ريال إلى 7.5 مليار ريال. وبناءً عليه، سيرتفع عدد أسهم البنك من 600 مليون سهم إلى 750 مليون سهم.

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وتجتمع الجمعية العمومية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، يوم الثلاثاء، لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 12.666 مليون ريال بواقع 40 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 4% من راس المال.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، يوم الثلاثاء، في الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة إجمالية مقدارها 6.6 مليارات ريال، بواقع 2.2 ريال- بما نسبته 22% من القيمة الاسمية للسهم، ويصل إجمالي عدد الأسهم مستحقة التوزيع إلى 3 مليارات سهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة طيبة القابضة، الثلاثاء المُقبل، في مقترح توزيعات الأرباح نقدية على مساهميه عن الربع الرابع من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع نصف ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة الأسهم الإسمية.

وتنظر عمومية الأهلي التجاري، يوم الأربعاء، في مقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة 3.292 مليار ريال سعودي بواقع 1.10 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة.

ويبدأ مصرف الإنماء، الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن العام المالي 2018، بإجمالي 1.490 مليار ريال، موزعة على عدد 1.490 مليار سهم، بعد خصم 10.03 مليون سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف.

ويستحق، الأربعاء، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن الربع الرابع من 2018 بقيمة 21.3 مليون ريال بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل نصف ريال للسهم.

ويبدأ البنك السعودي البريطاني "ساب"، الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية لمساهمي البنك عن النصف الثاني من العام المالي 2018 بقيمة 1.5 مليار ريال، موزعة على عدد 1.5 مليار سهم، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال سعودي لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

كذلك يبدأ مصرف الراجحي، يوم الخميس المُقل، توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني من السنة المالية 2018 بقيمة 3.656 مليار ريال بما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.25 ريال للسهم الواحد.

وتبدأ شركة الخطوط السعودية للتموين، الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من 2018 بقيمة 106.6 مليون ريال بما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 1.3 ريال للسهم.