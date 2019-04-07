شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 6 -11 من أبريل الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فتنعقد الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت الموافق 6 من أبريل الجاري لاعتماد البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2018، ومناقشة مقترح توزيع الأرباح النقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بما يعادل 18.15 مليون درهم.

وغداً الأحد الموافق 7 من أبريل الجاري، من المقرر أن يحل موعد توزيع الأرباح السنوية على مساهمي شركة الإمارات للتأمين والوطنية للتأمنيات والاتصالات المتكاملة "دو" والخليج الإستثمارية والنعيم القابضة.

ويوم الإثنين القادم تجتمع الجمعية العمومية لشركة اللاينس للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي وذلك لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 30 مليون درهم بمعدل 30 درعن لكل سهم بنهاية العام الماضي.

وفي ذات اليوم أيضا تناقش الجمعية العمومية لشركة أركان لمواد البناء المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% من رأس المال بقيمة 43.75 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كذلك تناقش الجمعية العمومية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال المدرجة بسوق دبي المالي يوم الإثنين القادم لمناقشة خطة إعادة الهيلكة، والنظر في استمرارية النشاط، وتخويل مجلس الإدارة بتصفية أو إغلاق أو بيع بعض الفروع.

وتنعقد الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين يوم الإثنين المقبل وذلك لمناقشة عدم توزيع أرباح سنوية، وتعديل بعض المواد الأساسي الخاصة بصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، وشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة، التفويض في إصدار صكوك أو سندات بكافة أنواعها.

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وأما يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري فيحل موعد أحقية توزيع الأرباح السنوية لشركة مجموعة أغذية والشارقة للإسمنت المدرجتين بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي ذات اليوم أيضا تناقش الجمعية العمومية لشركة المدينة للتمويل والإستثمار ومجموعة الشارقة عدم توزيع أرباح سنوية ، واعتماد البيانات المالية للعام الماضي.

ويجتمع مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال يوم الثلاثاء الموافق 09 ابريل الجال وذلك لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية أخرى.

ويوم الأربعاء القادم تجتمع الجمعية العمومية لشركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي وذلك لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 241.57مليون درهم.

وفي ذات اليوم أيضا تناقش الجمعية العمومية لشركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال بقيمة 384 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كذلك تناقش الجمعية العمومية لبنك الاستثمار المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الأربعاء القادم لمناقشة دخول حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها كشريك استراتيجي، وزيادة رأسمال البنك لصالح الشريك الاستراتيجي من خلال إصدار 1.592 مليون سهم لصالح حكومة الشارقة.

وتنعقد الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة المدرجة بسوق دبي والكويت الماليين يوم الأربعاء المقبل وذلك لمناقشة عدم توزيع أرباح سنوية، وتعديل بعض المواد الأساسي الخاصة بصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة، وشراء أو بيع ما لايتجاوز 10% من أسهم الشركة، التفويض في إصدار صكوك أو سندات بكافة أنواعها.

ويجتمع مجلس إدارة شركة واحة الزاوية القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأرواق المالية يوم الخميس المقبل لمناقشة النتائج المالية السنوية، ومقترح إصداره صكوك، وتحديد موعد العمومية السنوية واعتماد جدولها.