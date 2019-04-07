شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية: زيادة المعاشات والأجور لن ترفع أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السلع لن تتأثر بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات إلى 900 جنيه، مشيرا إلى أن هناك قواعد حاكمة للأسواق وكذلك آليات للتسعير لا يمكن تجاوزها.

وأضاف العربى لـ"الخليج 365"، أن قرارات الرئيس جيدة وستؤدى إلى حدوث رواج فى الأسواق، لافتا إلى أن ضخ أموال فى الأسواق يؤدى إلى حالة رواج فى ظل الوضع الحالى الذى يشهد حالة هدوء فى حركة البيع والشراء.

وحول زيادة النزعة الاستهلاكية وحدوث تضخم، قال العربى، إن "كل الأسواق تحتاج رواج وزيادة مبيعات وزيادة الأسعار لها معادلة منفردة، حيث ترتبط بالتكلفة، فمثلا إذا كان هناك تاجر لدية بضائع ومر عليها عام دون بيع فإنه سيتحمل تكاليف أعلى وحدوث انخفاض فى هوامش ربحه ومن ثم لن يقوم أحد برفع الأسعار بشكل منفرد".