الحكومة تقترض 17.5 مليار جنيه اليوم

كتب- عمرو عامر
يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.750 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.750 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
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