شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة مرهون بزيادة أحجام التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، واصل الصعود على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، حيث ارتفع من مستوى الدعم 14600 نقطة، ليصل إلى منطقة المقاومة 15200-15300 نقطة، وهى تمثل الحد العلوى للنطاق العرضى الذى يتحرك خلاله المؤشر على الأجل القصير، مشيرا إلى أن ارتفاع المؤشر جاء مقتصرا على عدد محدود من الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى بينما أبقت العديد من الأسهم القيادية على الاستمرار فى الأداء العرضى.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، يحتاج لتأكيد تعافى القوة الشرائية بارتفاع أحجام التداولات واستجابة قطاعات السوق ككل للارتفاعات ليتمكن من مواصلة الصعود، وتجاوز الضغوط البيعية حول مستوى 15300 نقطة لأعلى، وفى هذه الحالة سيستهدف المؤشر مستويات 15500-16000 نقطة، من جانب آخر فى حالة التعرض لعمليات جنى الأرباح، سيجد المؤشر مستوى الدعم 14900 نقطة.

وتابعت أن بقاء المؤشر الرئيسى للبورصة، أعلى مستوى 14600 نقطة، إشارة للاستمرار الاتجاه العرضى قصير الأجل.