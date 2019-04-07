شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مبتكر يشاركون في «بيبان الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت رحلة الابتكار منذ بداية ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشات "منشآت" في المنطقة الشرقية ولمدة ٤ أيام متتالية، وحضر رحلة الابتكار مجموعة كبيرة من المبدعات والمبدعين من مختلف الأعمار بداية من عمر ١٥ عاما وحتى ٤٠ عاما.

واستفاد من رحلة الابتكار نحو ٥٠٠ مستفيد، وتوقفت الرحلة في عديد من المحطات الشيقة والممتعة، تعلّم وجرّب الشباب والشابات خلالها العديد من الأدوات التي تساعدهم في الحصول على أفكار إبداعية للوصول لمنتجات أو خدمات مبتكرة.

المحطة الأولى كانت عن ريادة الأعمال وقاد رحلتها الأستاذ عبدالسلام الكويتي، الذي أوضح بدوره كيفية توليد الأفكار الإبداعية من خلال فهم احتياجات المستخدمين، كما أوضح أيضا صفات رياديي الأعمال وخواصهم المميزة.

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بعد ذلك تم الانتقال لمحطه التفكير التصميمي وقاد رحلتها الدكتور حسن بصنوي مستشار الابتكار، والتي قام من خلالها بعمل مجموعة من التدريبات لتعريف المستفيدين "برحلة الابتكار " على الفروق بين الإبداع والابتكار وأهمية التعاطف مع احتياجات المستخدمين للمنتجات والخدمات للتمكن من توفير تلك الاحتياجات، وقام المشاركين خلال هذه الرحلة بعمل نماذج أولية لمنتجات تم تصميمها خلال الرحلة بأدوات بسيطة وتمت تجربتها واختبارها وتحسينها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المستخدمين.

وكانت المحطة الأخيرة عن خارطة التعاطف وقاد رحلتها الأستاذة يارا السريحي حيث أوضحت من خلالها للمشاركين أهمية معرفة الفئة المستهدفة للخدمات أو المنتجات مع ضرورة فهم إحتياج كل فئة من الفئات مما يساعد على زيادة نجاح المشروع.

وفي الختام كانت محطة توليد الأفكار التي قام المشاركون والمشاركات من خلالها بإقتراح مجموعة من الأفكار الإبداعية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المنطقة الشرقية، وتم خلال هذه المحطة تعريفهم على نموذج العمل مع توضيح أهميته وضرورة الإهتمام به وتنفيذه قبل البدء في أي مشروع.