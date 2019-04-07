شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تعديل أنظمة رسوم الأراضي البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الإسكان عن إعداد مشروع لتعديل بعض مواد اللائحة المتعلقة برسوم الأراضي وتجاوز بعض التحديات. واقترحت الوزارة في تقريرها السنوي معالجة التحديات التي تواجهها في تطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء بإعادة النظر في بعض نصوص اللائحة التنفيذية للنظام بما يحقق الأهداف المرصودة للنظام. كما اقترحت الوزارة استثناءها فيما يتعلق بالأراضي البيضاء بالتقدم لتحصيل الرسوم حال استحقاقها وحلولها وعدم الوفاء بها، إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والمالية من آليات توجه أجهزة الإدارة الحكومية لمحكمة التنفيذ للتنفيذ على المكلفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع تعديل أنظمة رسوم الأراضي البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.