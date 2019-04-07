شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نقاط ركزت عليها بعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركزت بعثة طرق الأبواب رقم 42 فى العاصمة الامريكية واشنطن، والتى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى على 7 نقاط تعرف عليها.

1- نقلت البعثة وجهة نظر مجتمع الأعمال المصرى إلى واشنطن سواء المؤيد، أو المعارض لمصر.

2- أكدت البعثة أن التعديلات الدستورية مطلب شعبى بهدف الاستقرار.

Advertisements

3- نقلت البعثة التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى قصص النجاح الاقتصادى فى مصر.

4- أكدت البعثة أن مشروع العاصمة الإدارية زود مساحة العمران فى مصر 20٪.

5- ردت البعثة على بعض ما يثار حول ملفات حقوق الإنسان وعدم تعميم بعض التجارب الفردية على كونها سلوك جماعى.

6- عقدت البعثة 88 لقاء متنوعا مع الكونجرس بغرفتيه والإدارة الأمريكية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الدولية.

7- تعد البعثة الحالية من أهم البعثات نظرا للايجابية وتغير النظرة نحو مصر هو ما ساهم فى طرح أهمية وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا.