40.6 % نسبة النساء في القوى العاملة بالإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت «بي دبليو سي» استطلاعاً لأكثر من 3000 سيدة ورجل عبر دولة الإمارات والسعودية ومصر بعنوان: «مؤشر المرأة في العمل.. رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وبحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تخسر منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا ما يقدر بنحو 575 مليار دولار سنوياً، بسبب العوائق القانونية والاجتماعية التي تحول دون حصول المرأة على فرص عمل وحياة وظيفية.

وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، مدير جلسة «نهضة النساء العرب» في المنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «التنوع جزء لا يتجزأ من استدامة الأعمال والنجاح الشامل، فزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة ليس ضرورة معنوية فحسب؛ وإنما له تأثير ملموس في نتائج الأعمال أيضاً. ولن يكون ذلك بالأمر السهل، وسيستلزم ولا شك التزاماً حقيقياً من الشركات العامة والخاصة على حد سواء.

ومما لا شك فيه أنه سيتعين علينا معرفة الحلول المناسبة لمنطقتنا، وكيفية تنفيذها بفاعلية وعلى نطاق واسع. ولكن عزمنا في هذا الاتجاه يتراجع ويتضاءل عندما ننظر إلى تكلفة القيام به، ونمضي مستمرين على حالنا».

وزادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل كبير في الإمارات لتصل إلى 40.6% في عام 2018، بعد أن كانت 29.2% في عام 1990.

وتشكل المرأة حالياً 66% من العاملين في القطاع العام، وتحتل 30% من النساء مناصب قيادية، وقد ظهر هذا التقدم الكبير بشكل واضح في تقرير «مؤشر المرأة في العمل.. رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». فعندما طُرح السؤال حول الموافقة على عبارة: «صاحب عملي يعامل النساء على قدم المساواة في ما يتعلق بالترقيات الداخلية»، وافق 30% من النساء و37% من الرجال بقوة، على هذه العبارة.

ومن المثير للاهتمام أن 66% من المشاركين في الاستطلاع، يعتقدون أن الحكومات يجب أن تتدخل في الشركات التابعة للقطاع الخاص، وأن تحدد النسب المستهدفة للتنوع بين الجنسين.

فعلى صعيد دولة الإمارات، تضمنت السياسات الوطنية القائمة إصدار مشروع قانون خلال العام الماضي، يرمي إلى ضمان المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. كما استحدثت الإمارات العام الماضي، إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أشهر للموظفات في القطاع الحكومي.