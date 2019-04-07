شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعرض فرصاً مليارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر موقع قناة العربية، أمس، أن شركة «أرامكو» السعودية ستقدم 140 فرصة استثمار بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ونقل الموقع عن محمد بن عايض الشمري نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد قوله: إن «أرامكو» تعمل مع الحكومة على تعزيز التعاون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تخصص نحو 170 مليار ريال سنويا للإنفاق على السلع والخدمات.

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