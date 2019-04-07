السماح باستيراد منتجات «النيكوتين الإلكترونية» من 15 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

قررت الجهات الجمركية المختصة في الدولة، السماح بإدخال أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية «السجائر الإلكترونية والشيشة والغليون وما يماثلها» بعد قرار سابق صدر في 2009 حظرت فيه دخول السجائر الإلكترونية.

وبحسب «وثيقة» صادرة عن «جمارك دبي» اطلعت ”الخليج 365” عليها؛ سمحت الجهات المختصة بإدخال أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية الخاضعة لبنود التعرفة الجمركية مع فرض رسم جمركي عليها بواقع 5% من قيمتها الإجمالية.

وتشمل المنتجات التي سمح بإدخالها كلاً من «السجائر الإلكترونية» وتحمل رمز نظام منسق «85437031»، و«شيشة إلكترونية» تحمل رمز نظام منسق «85437032» و«غيرها» تحمل رمز نظام منسق «85437039» على أن تستوفى رسوم جمركية تبلغ 5% من قيمتها الجمركية.

ووفقاً ل«الوثيقة»؛ منعت الجهات المختصة الإفراج عن المنتجات المذكورة سابقاً إلا بعد موافقة «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» على أن يتم العمل بهذا القرار ابتداء من 15 الجاري، وقررت الجهات المعنية السماح بإدخال هذه المنتجات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2019 بشأن مواصفة قياسية إلزامية التطبيق في الإمارات وكتابي «الهيئة الاتحادية رقم ه أج/ق ج/س 2019/331 بتاريخ 12/2/2019 ورقم ه أ ج /ق ج/س 2019/445 بتاريخ 28/2/2019 بشأن منتجات النيكوتين الإلكترونية نظائر منتجات التبغ التقليدية.

كان قرار سابق صدر في العام 2009، منعت فيه الجهات المختصة دخول السجائر الإلكترونية بكافة أنواعها للدولة والخاضعة لبند التعريفة الجمركية ex84798999 بناء على توصية الاجتماع التاسع والستين للهيئة التنفيذية لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي وتقارير منظمة الصحة العالمية في شأن عدم تسويق السجائر الإلكترونية.

في سياق آخر: طالبت الدوائر الجمركية من كافة المراكز والمنافذ الحدودية في الدولة تطبيق أحكام قرار «الهيئة الاتحادية للضرائب» رقم 3 لسنة 2018 ومنع استيراد جميع أنواع السجائر بدون وجود علامات مميزة عليها اعتباراً من الأول من مايو/أيار القادم، وعلى كافة العملاء المعنيين استكمال الإجراءات المطلوبة لدى «الاتحادية للضرائب» بما فيها الحصول على العلامات المميزة والإجراءات المتعلقة بها.