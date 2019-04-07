البنوك الإسلامية تستقطب 9.54 مليار ودائع في شهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: علي أسعد

استقطبت البنوك الإسلامية خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي 9.542 مليار درهم بنمو نسبة 2.39% ليصل إجمالي هذه الودائع إلى 408.382 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي منها 385.263 مليار درهم ودائع المقيمين تمثل ما نسبته 94.34% من إجمالي الودائع، وقد زادت بنسبة 1.67% مقارنة مع ما كانت علية نهاية العام الماضي. واستقطبت البنوك الإسلامية 23.119 مليار درهم ودائع من غير المقيمين بنمو نسبة 2.24% مقارنه مع نهاية العام الماضي وشكلت ودائع غير المقيمين حوالي 5.66% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي الإسلامي.

وحسب بيانات البنك المركزي الأخيرة فإن مصدر هذه الودائع من الأفراد بالدرجة الأولى، فقد بلغ إجمالي ودائع الافراد من المقيمين وغير المقيمين 147.156 مليار درهم زادت بنسبة 2.53% مقارنه مع 143.518 مليار درهم نهاية 2018، وشكلت هذه الودائع ما نسبته 36.02% من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك الإسلامية بنهاية فبراير الماضي.

وتراجعت الودائع المربوطة بآجال لدى البنوك الإسلامية خلال الشهرين الأول والثاني من هذا العام 1.68% إلى 148.742 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي.