ترامب يتحكم بقيادة البنك الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365” ووكالات



عبَّر ديفيد مالباس عن شكره للمديرين التنفيذيين، بعد اختيارهم له ليشغل منصب رئيس مجموعة البنك الدولي. وقال مالباس عبر تويتر «إنه لشرف كبير لي أن يتم اختياري لهذا المنصب، ويطيب لي الإعراب عن بالغ شكري وتقديري للمديرين التنفيذيين، الذين منحوني الثقة والتفويض لقيادة هذه المجموعة التي تضم عدداً من الخبراء الموهوبين في سبيل تحقيق مهمتنا السامية المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع المنتشر في كل أنحاء العالم».

واختير مالباس - المعروف بعلاقته الوطيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - رئيساً للبنك لفترة خمس سنوات ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2019. وأعرب مجلس المديرين التنفيذيين عن امتنانه العميق للرئيسة المؤقتة كريستينا جورجيفا لتفانيها وقيادتها خلال عملية الاختيار.

وأكد مالباس لوكالة «رويترز» أنه سيلتزم بأهداف البنك الدولي فيما يخص محاربة الفقر في العالم، خاصة في أفقر الدول، ومكافحة تغير المناخ وغير ذلك من الأهداف المعلن عنها سابقاً.

مالباس الذي عمل في وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين في عهد الرئيسين رونالد ريجان وجورج بوش الأب بين 2002 و2008 كان كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف «بيير ستيرنز» الاستثماري الدولي. وكان مالباس مستشارا للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016، وهو معروف بانتقاداته لمواصلة البنك الدولي تقديم القروض للصين، التي اعتبرها مالباس دولة غنية إلى حد كاف حتى تستغني عن تلك القروض. ولعب مالباس أيضاً دوراً مهماً في المفاوضات الأمريكية - الصينية حول التجارة.

ويخشى بعض ممثلي الأوساط المصرفية من أن يستغل نفوذ البنك الدولي للضغط على الصين.



عملية الاختيار

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وبحسب بيان للبنك الدولي، فقد اتبع المديرون التنفيذيون عملية الاختيار المتفق عليها عام 2011، التي تضمنت ترشيحاً علنياً يتيح لأي مدير تنفيذي أو محافظ اقتراح اسم أي من مواطني البلدان الأعضاء بالبنك لشغل هذا المنصب وإجراء المديرين التنفيذيين مقابلات مع مالباس.

ويتطلع المديرون التنفيذيون إلى العمل مع مالباس في تنفيذ الرؤية المستقبلية واتفاق حزمة رأس المال على النحو المنصوص عليه في ورقة التمويل المستدام من أجل التنمية المستدامة.

شغل مالباس سابقاً منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وبصفته وكيل الوزارة، مثل مالباس الولايات المتحدة في المحافل الدولية بما في ذلك اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي.



الإصلاحات والمبادرات



وبحسب بيان البنك الدولي فقد لعب مالباس، بصفته وكيل وزارة الخزانة، دوراً حاسماً في العديد من الإصلاحات والمبادرات الرئيسية لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية قبل أن يشغل منصب وكيل الوزارة.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، شغل مالباس منصب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لأمريكا اللاتينية. وقد ركز في إطار هذين الدورين على مجموعة من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والموازنة والسياسة الخارجية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية لعام 1986، وأزمة ديون أمريكا اللاتينية، ومشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات المتعددة الأطراف بما فيها البنك الدولي.