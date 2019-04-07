«عرب كليكس» تعزز أداء المبيعات الإلكترونية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” في ضوء النمو المطرد الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، وبنسبة بلغت 1500 في المئة في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الماضي، تأتي شبكة التسويق الرقمي «عرب كليكس» كداعم ومساعد لمختلف الشركات الإماراتية على تعزيز حصتها السوقية من حجم المبيعات الإلكترونية في المنطقة.

وتوفر شبكة «عرب كليكس»، منصة التسويق الإلكتروني ومقرها دبي، المساعدة لشركات التجارة الإلكترونية على تعزيز مدى وصولها لمختلف فئات المجتمع والنمو في أسواق الشرق الأوسط، في ظل ما تقدمه من أدوات تسويقية مبتكرة قائمة على تحويل المحتوى المنشور على شبكة الإنترنت إلى مصدر محتمل لتوليد الإيرادات والأرباح.

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