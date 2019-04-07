25.6 مليار درهم.. مبيعات العقار الجاهز في دبي 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي

حافظ متوسط سعر العقارات الجاهزة في سوق دبي العقاري للتملك الحر على نفس المعدل بواقع 1.8 مليون درهم خلال العام 2018 مقارنة ب 2017، بينما سجل متوسط الوحدات على الخريطة 1.33 مليون درهم مقارنة ب 1.4 مليون وبتراجع 5% خلال نفس الفترة، حسب تقرير «ريدن».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي تصرفات العقارات الجاهزة سجل 25.6 مليار درهم، نتجت عن 14300 عملية، في 2018 ليتفوق على مثيلاتها التي لا تزال على الخريطة والتي حققت 23.8 مليار درهم، نتجت عن 17900 عملية، بعكس الاتجاه الذي كان عليه العام 2017 والذي استحوذت العقارات على الخريطة على الحصة الأكبر من التصرفات بواقع 34.9 مليار درهم، نتجت عن 25 ألف عملية، مقارنة ب 25.1 مليار، نتجت عن 14100 عملية في سوق الجاهز.

استحوذت مبيعات العقارات على الخريطة على نحو 64% من إجمالي التعاملات في 2017، وهذا يرتبط بمشهد الزخم العقاري الذي يشهده سوق دبي المحلي لكن السيناريو اختلف في 2018، حيث تراجعت النسبة إلى 56% مقابل 46% للعقارات الجاهزة، وهذا ما يفسر تحول اهتمام المستثمرين والمشترين النهائيين إلى تملك الوحدات الجاهزة التي يوفر مطوروها خطط سداد مرنة تصل لعدة سنوات وعروضاً مغرية.

عقارات دبي 2018

أوضح تقرير «ريدن» أن العام 2018 كان حافلًا بالأحداث على مختلف الجبهات الجيوسياسية. حيث جلبت القضايا الدولية مثل الفترة الانتقالية لبريكست والحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين حالة من عدم اليقين للأسواق في جميع أنحاء العالم.

وفي عالم متأثر بالحروب التجارية، وارتفاع تكاليف المعيشة والقضايا الجيوسياسية، يتوقع المحللون في جميع أنحاء العالم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ولكن ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ تقريباً في عام 2018، أي أعلى من النمو بنسبة 0.8٪ في عام 2017. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو سنوي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.8٪ بين عامي 2019 و2018 حتى العام 2023.

استمر سوق العقارات في دبي في الانخفاض بشكل أكبر في عام 2018 بسبب إضافة وحدات سكنية جديدة إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، وقوة الدولار الأمريكي والانخفاض الناتج في الإنفاق الاستهلاكي. في عام 2018، انخفضت أسعار المبيعات والإيجار في قطاع الشقق بنسبة 7٪ و 10٪ على التوالي. في قطاع الفيلا، انخفضت أسعار البيع والإيجار بنسبة 6 ٪ و 9 ٪ على التوالي.

في عام 2018، دخلت حوالي 23000 وحدة سكنية سوق دبي العقاري. من المتوقع أن تؤثر زيادة العرض في سوق دبي السكني حيث تستعد المدينة لمعرض إكسبو 2020، ووفقاً للإعلانات الصادرة عن المطورين، من المتوقع أن يدخل السوق ما بين 50 إلى 60 ألف وحدة في عام 2019.

في وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على أكبر ميزانية اتحادية في الآونة الأخيرة (60.3 مليار درهم)، مع تخصيص أكثر من نصف الميزانية الإجمالية للتعليم والتنمية الاجتماعية. الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى جانب العديد من الإجراءات واللوائح الجديدة مثل تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات لبعض المستثمرين والمتخصصين، تأشيرة المتقاعدين، وتخفيض رسوم السوق للشركات التي ستكون دفعة إيجابية لقطاع العقارات.

من جهة أخرى، سجل إجمالي قيمة الرهون العقارية للوحدات الجاهزة في السوق المحلي بدبي، نمواً بنسبة 30% لترتفع إلى 22.4 مليار درهم نتجت عن 10800 تصرف خلال العام 2018 مقارنة ب17.2 مليار نتجت عن 8700 تصرف في 2017، حسب تقرير شركة «ريدن».

في المقابل، تراجعت قيمة الرهون العقارية للوحدات على الخريطة بنسبة 9% لتسجل مليار درهم نتجت عن 800 تصرف في 2018 مقابل 1.1 مليار درهم من خلال 700 تصرف في 2017.

وحققت الرهون العقارية للوحدات الجاهزة 15.5 مليار درهم نتجت عن 7600 تصرف في 2016، مقابل 18.3 مليار في 2015 من خلال 7000 تصرف. أما الوحدات العقارية على الخريطة فحققت رهوناً بقيمة 1.4 و 0.5 مليار من خلال 700 و300 تصرف على التوالي خلال نفس الفترة.

وأفاد عاملون في السوق العقاري المحلي في دبي بأن التمويل العقاري يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النشاط والنمو المستدام في القطاع ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية على المديين المتوسط والطويل، وأنه إلى جانب خطط السداد المرنة التي توفرها شركات التطوير العقاري لعملائها المستثمرين والمستخدمين النهائيين ستساهم في رفد السوق بشرائح جديدة من المهتمين بهذه الصناعة وترفع من معدل نجاح خطط استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

أوضح المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية في «بن غاطي للتطوير» أن الارتفاع السنوي التدريجي بقيمة الرهون العقارية على الوحدات الجاهزة بالدرجة الأولى مقارنة بالتي لا تزال قيد الإنشاء أو على الخريطة يفسر ثقة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بالسوق العقاري والسياسة التي تتبعها لتأمين وتعزيز متانة وصلابة البيئة الاستثمارية المحلية وصون حقوق جميع الأطراف.

وأضاف ابن غاطي أن السوق العقاري يوفر من خلال شركات التطوير العاملة فيه باقة متنوعة من المنتجات العقارية التي تناسب مختلف الشرائح كالمستثمرين والمستخدمين النهائيين إلى جانب قائمة العروض المختلفة والمشجعة التي ترتبط بسعر العقار والامتيازات الأخرى من حيث الإعفاء من الرسوم وخطط السداد طويلة الأجل باتت تنافس، إلى حد ما، برامج التمويل المصرفية نظراً لتراجع معدل المخاطرة مع تراجع متوسط أسعار العقارات.

و أشار إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»، إلى أن اتساع دائرة انفتاح البنوك على التمويل العقاري على الجاهز يدفع بعجلة النشاط في القطاع العقاري ويعزز الثقة بمستقبله وبالبيئة الاستثمارية على المديين المتوسط والطويل لافتاً في الوقت ذاته إلى أن خطط سداد مجمل المشاريع التي ستسلم قبل أو بحلول العام 2020 جذابة في نسب الحجز والرسوم ومدة السداد.

وقال الحمادي: «إن عاملي موعد التسليم القريب وخطة السداد ما بعد التسليم، أصبحا يشكلان قيمة مضافة إلى مؤشرات أداء سوق عقارات دبي بعد توجهه للبيع على المخطط خلال آخر ثلاث سنوات، ونقطتين أساسيتين في جذب المستثمرين نحو العقارات قيد التنفيذ، حيث يسعى المستثمرون للظفر بالوحدات العقارية بحلول 2020 للاستفادة من زخمها حينها».

وذكر الحمادي أن معظم المستثمرين الراغبين في الاستثمار بسوق دبي سنة 2019، يبحثون عن المشاريع ذات آجال التسليم القريبة والتي لا يتعدى تاريخها الربع الأول من سنة 2020 بغية اغتنامهم لفرصة رواج الوضع الاقتصادي لدبي واستثمارها بشكل مربح عن طريق إعادة البيع أو الإيجار، فيما يبحث مستثمرون آخرون على الآجال القريبة عن خطة السداد ما بعد التسليم سعياً منهم للاستفادة من العقار وفرق الأسعار.