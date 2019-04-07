اقتباسات ملهمة من صاحب «الحلم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل تعلم أن أحد مستشاري مارتن لوثر كينج، أوصاه بحذف عبارة «لدي حلم» من خطابه الذي ألقاه عند نصب لنكولن التذكاري في 28 أغسطس 1963؟ لحسن الحظ، تجاهل كينج هذه الوصية. لقد ألهم هذا الخطاب والاقتباسات التي يحملها، العديد من الناس ومنحهم الشجاعة لاتخاذ قرارات حول أحلامهم الخاصة. وتكريماً لهذا الرجل الذي قاد التغيير لملايين الأمريكيين، نلقي نظرة على بعض الحكم التي تفيد المرء في التفكر في حياته العملية اليومية:

1 الإيمان هو اتخاذ الخطوة الأولى عندما لا تستطيع رؤية الدرج بأكمله.

2 سيأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة.

3 حياتنا تصبح بلا معنى عندما نبدأ بالسكوت عن الأشياء المهمة.

4 في نهاية المطاف، لن نتذكر كلمات أعدائنا؛ بل صمت أصدقائنا.

5 فقط في الظلام يمكنك رؤية النجوم.

6 إذا لم تتمكن من الطيران، فاركض، وإذا لم تتمكن من الركض، امش. وإذا كنت لا تستطيع المشي فازحف، ومهما فعلت عليك التأكد من أنك تمضي قدماً إلى الأمام.

7 الظلام لا يستطيع تبديد الظلمات: فقط الضوء يستطيع فعل ذلك. كما لا يمكن للكراهية طرد الكره: الحب وحده يمكنه ذلك.

8 لا تدع أي شخص يسحبك إلى أسفل لدرجة تصبح تكرهه.

9 إن القانون القديم حول العين بالعين لا يفيد، حيث سنصبح مكفوفين جميعاً. الوقت دائماً مناسب للقيام بما هو صواب.

10 الحب هو القوة الوحيدة القادرة على تحويل عدو إلى صديق.

11 يجب أن تتقبل خيبة أمل محدودة، ولكن لا تفقد الأمل مطلقاً.

12 سؤال الحياة الأكثر إلحاحاً هو: ماذا تفعل للآخرين؟.

13 المقياس النهائي للرجل لا يظهر في لحظات الراحة، ولكن يظهر في موقفه في أوقات التحدي والجدل.

14 القادة الحقيقيون ليسوا الباحثين عن توافق الآراء، ولكنهم الأكثر توافقاً في آرائهم.

15 يجب علينا أن نتعلم العيش معاً كإخوة أو نهلك معاً كحمقى.

16 لن توجد خيبة أمل عميقة إذا لم يكن هناك حب عميق.

17 لا شيء في العالم أكثر خطورة من الجهل الصادق والغباء المتعمد.

18 يمكن لأي شخص أن يصبح عظيماً؛ لأن أي شخص يمكنه أن يخدم. ليس عليك أن تكون حاصلاً على شهادة جامعية لتكون خادماً للمجتمع. وليس عليك أن تجعل رسالتك أو أفعالك تتوافق مع ذلك. تحتاج فقط إلى قلب مملوء بالرحمة والحب.

19 إن الشخص الذي لا يُبدي استعداده للموت من أجل قضية، لا يستحق العيش.

20 إن أولئك الذين لا يبحثون عن السعادة هم الأكثر احتمالاً للعثور عليها؛ لأن أولئك الذين يبحثون عن السعادة ينسون أن أضمن طريقة للحصول عليها، هي إسعاد الآخرين.

21 العلم يبحث والدين يفسر. العلم يعطي الإنسان المعرفة التي هي قوة، والدين يعطي الإنسان الحكمة التي هي مكمن السيطرة. العلم يتعامل أولاً مع الحقائق، والدين يتعامل أولاً مع القيم.. الاثنان ليسا متضادين، بل مُكمِّلان لبعضهما بعضاً.

22 الناس يفشلون في التعايش لأنهم يخشون من بعضهم بعضاً، وهم يخشون بعضهم لأنه لا يوجد تعارف بينهم. ولا يوجد تعارف بينهم بسبب انعدام التواصل.

23 إذا أردت أن تغير العالم، فاحمل قلمك واكتب.

24 الكراهية تشل الحياة، والحب يطلقها، والكراهية تربك الحياة، والحب ينسقها، والكراهية تظلم الحياة، والحب ينيرها.

25 ليس المهم طول حياة المرء؛ بل جودتها.

26 بعض الأشخاص سينبذونك؛ لأن نورك أشد سطوعاً مما يتحمّلون.. هكذا هي الدنيا.. فلتواصل إشعاعك.