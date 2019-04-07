قانون الإيجارات المرتقب يتسم بالشمولية ويعزز تدفق الاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ملحم الزبيدي

كشف القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية ل «أراضي وأملاك دبي»، أن قانون الإيجارات الجديد سيصدر خلال العام الجاري 2019، حيث إنه يتسم بالشمولية الغنية بكافة التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكافة الأطراف، ليكون استمراراً لنهج الشفافية الذي تتبعه الدائرة، والمستلهم من الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تدرك يقيناً أهمية هذا القطاع كرافد مهم للقطاعات الأخرى.

وأكد موسى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تتبع نهجاً استباقياً لمواكبة حركة التطور المطرد في الإمارة، حيث يعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الاقتصادية الأساسية في إمارة دبي، ومن شأن وجود مثل هذا القانون أن يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة أطراف العلاقة الإيجارية، ويساعد أيضا على زيادة تدفق الاستثمارات في سوق دبي العقاري، ما يعني في نهاية المطاف استقرار سوق الإيجارات ونموه.

قال القاضي موسى: «إن استحداث الأنظمة والتطبيقات وآليات التنفيذ الذكي في مركز فض المنازعات الإيجارية، ودخوله مرحلة الذكاء الاصطناعي، أسهم إلى حدٍ كبير في سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية وتقليص فترتها الزمنية والاختصاص برفع الدعاوى والتقاضي والتنفيذ إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية، بالإضافة إلى تقليص عدد قضايا النزاع».

وفيما يلي نص الحوار:

* متى تتوقعون صدور قانون الايجارات الجديد، وما أهم بنوده؟

يعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الاقتصادية الأساسية في إمارة دبي، ومن شأن وجود مثل هذا القانون أن يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة أطراف العلاقة الإيجارية، والمساعدة أيضا على زيادة تدفق الاستثمارات في سوق دبي العقاري، ما يعني في نهاية المطاف استقرار سوق الإيجارات ونموه.

وتؤكد دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها تتبع نهجاً استباقياً لمواكبة حركة التطور المطرد في الإمارة، وسيتم صدور قانون الإيجارات الجديد خلال العام الجاري 2019، حيث إنه يتسم بالشمولية الغنية بكافة التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكافة الأطراف، ليكون استمراراً لنهج الشفافية الذي تتبعه الدائرة، والمستلهم من الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تدرك يقيناً أهمية هذا القطاع كرافد مهم للقطاعات الأخرى.

الخدمات الإلكترونية

* ما أهم المبادرات والخدمات الإلكترونية التي تعتزمون الإعلان عنها في العام ٢٠١٩؟ وما تفاصيلها؟

تكشف «أراضي دبي» عن تطبيقاتها ومبادراتها المبتكرة التي نطرحها بانتظام طوال العام لخدمة السوق العقاري، والتي من شأنها أن تسهم في راحة وسعادة متعاملينا، وجميع القاطنين في الإمارة، من مواطنين ومقيمين وزائرين، لذلك أصبحت الدائرة مرجعاً لمختلف آليات التنظيم والتسجيل العقاري على مستوى المنطقة والعالم.

إن تضافر جهود مؤسساتنا وقطاعاتنا يسهم في تحويل دولة الإمارات إلى دولة ذكية وأكثر ابتكاراً في العالم، والوصول بها إلى صدارة الدول الأذكى والأسعد في العالم تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، أما بالنسبة إلى أهم المبادرات والخدمات الإلكترونية التي تعتزم «أراضي دبي» الإعلان عنها في العام ٢٠١٩، فسيتم الكشف عنها تباعًا حال جهوزيتها، بناء على الحاجة إليها، أو وفق الخطط الموضوعة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في العالم، أو للتناغم مع الخطط الحكومية التي تتوقع من كافة الدوائر والمؤسسات دعم مبادرة «دبي 10×» لضمان التفوق للإمارة على نظيراتها من المدن بواقع 10 سنوات في مجالات الأنظمة والخدمات المقدمة للعملاء، وتقديم نموذج مبتكر في الأداء الحكومي المتميز.

قضايا النزاع الإيجاري

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* كم عدد قضايا النزاع الإيجاري التي استقبلتموها في ٢٠١٨، وكم عدد ما تم الفصل فيها؟

إن استحداث الأنظمة والتطبيقات وآليات التنفيذ الذكي في مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودخوله مرحلة الذكاء الاصطناعي، أسهم إلى حدٍ كبير في سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية والاختصاص برفع الدعاوى والتقاضي والتنفيذ إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية، بالإضافة إلى تقليص عدد قضايا النزاع، حيث وصلت إلى 1768 قضية في العام 2018، في حين وصل عدد قضايا النزاع المفصولة إلى 791، ويهدف ذلك لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتأسيس بيئة استثمارية آمنة وجذابة، تضمن الحقوق للجميع. ونعمل جاهدين على استحداث المزيد من الأنظمة والتطبيقات. وهنا ينبغي الإشارة إلى العديد من المبادرات الذكية التي استحدثها المركز للتناغم مع استراتيجية «دبي الذكية» والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.

* ما أبرز قضايا النزاع الايجاري من حيث نوع النزاع، وبكم تقدر نسبة كل منها من إجمالي عدد القضايا؟

كانت أبرز قضايا النزاع الإيجاري التي تعامل معها المركز في العام 2018 إخلاء عقار حيث بلغت نسبتها 9% في حين وصلت نسبة المطالبات المالية إلى 91%. وبالمجمل، يتعامل المركز مع مختلف أشكال القضايا ذات الصلة بقطاع التأجير، مع اعتماده المتزايد على الحلول والتعاملات الرقمية التي تساعد في خفض عدد القضايا، وسرعة الفصل بها، لضمان حقوق الأطراف، وتوفير الوقت والجهد والمال، تحقيقا لرسالة المركز الرامية إلى ترسيخ شفافية التعاملات العقارية.

* أعلنتم عن عدة تفاهمات مع جهات ودوائر محلية لتسهيل وتسريع الفصل في القضايا الإيجارية، هل في جعبتكم المزيد منها؟ وما هي؟

إلحاقاً لما تم الإعلان عنه من اتفاقيات وتفاهمات مع جهات ودوائر حكومية محلية مثل مصرف الإمارات المركزي وسوق دبي المالي، فقد تم وضع تصور للتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دائرة التنمية الاقتصادية وشرطة دبي وبلدية دبي وغيرها الكثير من الجهات. وتندرج هذه التفاهمات في إطارها العام ضمن تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية دعما للأداء الحكومي في تقديم خدمات نوعية، إضافة إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات في كافة المجالات. ومن جانبنا، نسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع هذه الجهات، بما يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات في مجال التقاضي وفص المنازعات الإيجارية، لضمان الحقوق لجميع الأطراف بالتنسيق مع الشركاء والأطراف.

القضايا الإنسانية

* كم عدد القضايا الإنسانية التي استقبلتموها في ٢٠١٨؟

استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في العام الماضي 363 قضية إنسانية، وفي عام الخير 2017، بادر المركز بإنشاء لجنة «يد الخير» التي تلقت العديد من التبرعات من رجال الخير، التي تم توجيهها للأسر المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، مثل المعرضين للإخلاء من مساكنهم، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه. وتسير الإجراءات في اتجاهين داخل المركز، فهناك يد تطبق القانون، وأخرى تراعي الحالات الإنسانية التي من الممكن أن تظهر أثناء تنفيذ الأحكام، تأكيدا على قيم الخير والتسامح ومساعدة المحتاجين للتخفيف من معاناتهم، والإسهام في نشر السعادة في الإمارة. ويسعى المركز من خلال لجان متخصصة إلى دراسة الكثير من الحالات بغرض المساعدة في التخفيف من تبعات الأحكام، والتوصل إلى حلول ودية ترضي جميع الأطراف وتضمن حقوق الجميع.

* ما أبرز أنواع القضايا الإنسانية؟

يستقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي العديد من القضايا نظرا للحجم المتنامي لهذا القطاع. وكما أسلفنا، يتم تحويل العديد من القضايا إلى لجان لدراسة إمكانية تقديم العون لها، خاصة تلك التي يثبت حاجتها إلى المساعدة. وفي هذا المجال يتعاون المركز مع أفراد وجمعيات خيرية وشركات لمساعدة المحتاجين على تسوية قضاياهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود أسر متعففة.

الفصل في 791 دعوى و«التوفيق والصلح» تحسم 777

حول عدد القضايا التي فصل فيها المركز ودياً في العام الماضي، قال عبدالقادر موسى: بلغ عدد الدعاوى القضائية التي استقبلها مركز فض المنازعات الإيجارية خلال العام الماضي 1768 دعوى، ونجحت إدارة التوفيق والصلح التابعة للمركز في حسم 777 دعوى، أي ما نسبته 47% من الدعاوى الواردة لإدارة الصلح، ليحقق بذلك رؤيته بأن يكون مرجعاً دولياً في فض المنازعات الإيجارية، خاصة في سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية وتقليص فترتها الزمنية، تحقيقاً لرؤية «أراضي دبي» في أن تكون دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، وذلك من خلال تقديم خدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش في دبي، ضمن بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين.