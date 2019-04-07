شكرا لقرائتكم خبر عن 7% زيادة عدد الأسر في دبي إلى 543 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
ارتفع متوسط حجم «الأسرة المعيشية» في إمارة دبي خلال العام الماضي 2018 الى 4.4 مقارنة مع 4.3 في 2017 وهو ذات المتوسط الذي سجلته في 2016 بحسب بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.
وبحسب البيانات ارتفع عدد الأسر المعيشية في إمارة دبي 7.3% إلى 543.5 ألف أسرة في 2018 كما بلغ تعداد أفرادها حوالي 2.38 مليون مقارنة مع 506.1 ألف أسرة بعدد أفراد 2.17 مليون في العام 2017.
ووفقاً للبيانات فقد بلغ عدد التجمعات السكانية في إمارة دبي حوالي 2286 تجاوزت أعداد قاطنيها 800 ألف وبمتوسط 353 فرداً للتجمع السكاني الواحد، في حين، وصل عدد الأسر المعيشية والتجمعات إلى حوالي 546 ألف أسرة وتجمع سكاني بعدد أفراد قارب 3.2 مليون نسمة خلال العام 2018.
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