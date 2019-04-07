الأسهم تترقب الأخبار الإيجابية.. وتعول على «القيادية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

أبدى خبراء الأسهم تفاؤلاً حذراً بالارتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم المحلية مؤخراً، مع بقاء السيولة دون مستوياتها التاريخية، رغم وقوف الأسواق أمام مرحلة استكمال للعديد من الأخبار الإيجابية، مطالبين المستثمر المحلي بأهمية الدخول، لما لديه من فرص مغرية لتعزيز ريادته في الأسهم.

وأكد الخبراء أن أي تراجع للسوق يعتبر فرصة للشراء، وما يحصل عبارة عن موجة ارتدادية بسيولة متواضعة، كما أن الأسهم القيادية ستقود المرحلة في ظل مكررات الربحية المغرية والأساسيات القوية، مع نظرة تفاؤلية حيال شهر يوليو/ تموز القادم، والذي أثبت على مدار السنوات الماضية دوره في خلق زخم في الأسواق.

توقع المحلل المالي عميد كنعان اختراق سوق دبي المالي 2830 نقطة كمرحلة أولى خلال الفترة القادمة، والتي قد تصل بالمؤشر إلى مستويات 2960 نقطة، بناء على العديد من الأخبار الإيجابية المنتظرة، والتطورات الأخيرة التي شهدها سهم «الإمارات دبي الوطني»، وحركة «إعمار العقارية».

وبين كنعان أن سهم «الإمارات دبي الوطني» قاد رالي الارتفاعات في المؤشر مع وصول سعره إلى 11.85 درهم، وذلك بعد تعديل اتفاق شراء «دينيز بنك»، فيما لا يزال البنك عند مكررات ربحية مقبولة، وعملية الاستحواذ هذه والاكتتاب المرتقب، وزيادة رأس المال، ورفع نسبة تملك الأجانب، كلها أمور خلقت حركة استباقية على أسهم البنك.

وعن أداء سهم «إعمار العقارية»، أشار كنعان إلى أنه حقق أداء إيجابياً منذ ظهور نتائج الربع الرابع، مع توقعات أن يصل سعره في المراحل الأولى إلى 5.80 درهم، في ظل نتائج مرتقبة للربع الأول يتوقع أن تكون جيدة، علماً أن السهم لم يحظ بتفاعل مباشر من المستثمر المحلي، رغم ما لديه من أساسيات قوية، وهو رائد العقار في المنطقة.

وقال كنعان: «ما يميز المرحلة السابقة، هو إغلاق فجوات التوزيعات، والتي لم نشهدها منذ سنوات، بحيث لم نشهد تراجعات قوية لأسهم مثل «دبي الإسلامي» وغيرها، والتي ظلت محافظة على أسعارها».

وذكر كنعان أننا أمام مرحلة استكمال للعديد من الأخبار الإيجابية، منها: عملية استحواذ شعاع على مجموعة أبوظبي المالية، والإندماج بين بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، وكذلك استكمال ترقية البورصة السعودية، والتي من شأنها جذب المزيد من الأموال إلى المنطقة.

وشدد كنعان على أن أي تراجع للسوق يعتبر فرصة للشراء، وما يحصل عبارة عن موجة ارتدادية بسيولة متواضعة، إلا أن السيولة العالية ستظهر عند القمم، والقياديات تقود المرحلة في ظل مكررات الربحية المغرية، والأساسيات القوية والأرباح والتوزيعات المجزية، مع ترجيح بأن يكون شهر يوليو/ تموز القادم، صيفاً ساخناً كأفضل أداء صيفي في حركة التداولات خلال أداء السنوات السابقة.

وأفاد كنعان بأن تطورات كثيرة في أسواق الإمارات تمر دون أن تحظى باهتمام المستثمر المحلي، بسبب أزمة الثقة، نظراً لما آلت إليه العديد من شركات المساهمة العامة من مشاكل داخلية، مطالباً بتدخل جراحي، وقرارات سريعة، من الجهات المعنية تجاه تلك الشركات التي ما زالت تعاني، وأدت إلى تآكل حقوق المستثمرين فيها، وضمان عدم تكرار ما حصل.

وأضاف: «المستثمر المحلي يكتفي بدور المراقب، والأجنبي يقنص الفرص، وبالرغم من هذا الأداء، إلا أن السيولة ليست بالمستوى المطلوب، ما يتطلب من المستثمر المحلي الدخول، نظراً للفرص المغرية المتوافرة حالياً».

وعلى الصعيد العالمي، أشار كنعان إلى ضعف عامل الارتباط بين أسواق الإمارات والأسواق العالمية، رغم ارتفاع مؤشر «داو جونز» وأسعار النفط، وهذا يقودنا إلى تحييد العوامل السلبية في أسواقنا.

تغير إيجابي

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أكد إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، أن الأسهم المحلية نجحت بالفعل في تحقيق مكاسب جيدة في جلسات الأسبوع المنصرم، بدعم قوي وملحوظ من الأسهم القيادية، وهي الأعلى منذ بداية العام، وبحجم سيولة جيد.

وأشار البريقي إلى أن القائد الرئيس لهذه الارتفاعات كان سهم «الإمارات دبي الوطني» بمكاسب فاقت 7 مليارات درهم في جلسات معدودة، بعد تصريح عن تعديل اتفاق شراء «دينيز بنك»، وكذلك العوائد المتوقعة من إدراج شركة «نتورك انترناشيونال» التابعة للبنك.

وقال البريقي: «شاهدنا تغيراً إيجابياً في حركة التداول، وتغيراً إيجابياً في شهية المستثمرين واقتناعهم بالأسعار المتوفرة، والتي تعتبر أقل من قيمتها عن السنوات الماضية، والأداء المتميز لتلك الشركات، مثل»إعمار العقارية» التي شهد سهمها انطلاقة قوية تخطت مستويات 5.2 درهم، وثبات السهم عند ال5 دراهم».

وبين البريقي أن ما يبعث على التفاؤل، نقاط الدعم الجديدة التي اخترقها مؤشر سوق دبي فوق مستويات 2750 نقطة، وكذلك سهم «أبوظبي الأول»، الذي قاد سوق العاصمة وشهد مع «اتصالات» حركة شرائية وارتفاعات جيدة.

وشدد البريقي على أهمية شهر إبريل/ نيسان، في إحداث تغييرات إيجابية، لما يتخلله من توزيعات أرباح، وبدء إعلانات نتائج الربع الأول للشركات، مرجحاً أنه في حال محافظة الأسواق على مستويات سيولة جيدة، ستستمر الحركة الإيجابية خلال الأسابيع القادمة، مدعومة بأداء القياديات، ونتائج الشركات وتحسن معنويات المتداولين.

فرصة حقيقية

بدوره، أبدى المحلل المالي وضاح الطه تحفظاً على مدى إمكانية أن تستمر الارتفاعات، مع بقاء السيولة دون مستوياتها التاريخية، بينما نحاول تعويض انخفاض السيولة من خلال محاولة تكرار الجلسات الإيجابية لخلق نقاط دعم جديدة. مبيناً أن شهر يوليو/ تموز، يعد من الأشهر الجيدة التي لا ينبغي تجاهلها، كونه شهر الأخبار الإيجابية.

وأكد الطه أهمية استمرار الانتقائية في الأسهم، خاصة أن بعض الارتفاعات مبينة على أساسيات شركات جيدة وبعضها يستغل بالمضاربات، منوهاً إلى ضرورة عدم التفاؤل المفرط، لكي لا تتكرر أخطاء الماضي.

وأشار الطه إلى أن المستثمر المحلي هو الأساس في السوق من حيث نسب التداول، ويمتلك فرصة حقيقية لتعزيز ريادته في السوق، الذي يحتاج أن يكون هو المبادر، مشدداً على أهمية الانتقائية لتفادي معاناة المستثمرين الخسائر أو الإكثار من أسهم ضعيفة.