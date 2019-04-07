سفير الدنمارك: رأس الخيمة أرض الفرص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة أن إمارة رأس الخيمة تمتلك رؤية محفزة للإبداع والتميز وتضع الاهتمام بالإنسان في صدارة أولوياتها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حيث يمتلك سموه رؤية فريدة ويولي اهتماما كبيرا بتعزيز مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية.

وأعرب فرانز عن سعادته باللقاء مع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ودوره في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدنمارك من جهة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وتعزيزها في إمارة رأس الخيمة من جهة أخرى.

وقال إن إمارة رأس الخيمة تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية لاستقطاب الشركات التجارية والمستثمرين مثل هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة والمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وأكد أن هناك العديد من المؤشرات العالمية التي تدلل على البيئة المحفزة للاستثمار في رأس الخيمة وتشجع المستثمرين من شتى أنحاء العالم على استغلال هذا المناخ الاستثماري وتأسيس الشركات بمختلف المجالات.

وثمن السفير الدنماركي مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات مشيداً بالتطور الاقتصادي والسياحي وبالمناخ الاستثماري المحفز الذي تشهده إمارة رأس الخيمة.

واعرب عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدنمارك وإمارة رأس الخيمة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الدنماركيين لديهم اهتمام كبير بالفرص الاستثمارية في الإمارة وحريصون على تنمية التعاون المشترك.

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات الدنماركية المتخصصة التي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها بهدف تعزيز وصولها للأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط . (وام)