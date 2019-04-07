«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع بنجلاديش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

استقبل عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، محمد إقبال حسين، قنصل عام جمهورية بنجلاديش الشعبية، لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض أهم الفرص الاستثمارية بين الطرفين وآليات توطيد العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال والمشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة بما يزيد من حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك في مقر غرفة عجمان بحضور سالم السويدي مدير عام الغرفة وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، ومروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار.

ورحب المويجعي بالحضور، وأثنى على العلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً على تنوع الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها زيادة حجم العلاقات الثنائية بين الإمارات وبنجلاديش بشكل عام وإمارة عجمان وبنجلاديش بشكل خاص.

واستعرض أهم الفرص والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها إمارة عجمان، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة لكافة الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي على ضرورة توفير التسهيلات والمرونة لمجتمع الأعمال في الإمارة، وأوضح أن عدد المنشآت لرجال أعمال بنجلاديشيين في الإمارة قارب 7 آلاف منشأة، وأضاف أن المنتجات المعدنية تأتي على رأس أهم المنتجات المصدرة من إمارة عجمان إلى بنجلاديش تليها الأحذية والزيوت والشحوم.

من جانبه وجه محمد إقبال حسين، الشكر على حفاوة الاستقبال، وأكد على ضرورة عقد اللقاءات الثنائية بين رجال أعمال الطرفين لبحث أهم الفرص الاستثمارية، وقدم نبذة عن تنوع الاقتصاد في جمهورية بنجلاديش الشعبية والفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي ختام اللقاء تبادل عبد الله المويجعي ومحمد إقبال حسين، الدروع والهدايا التذكارية.