145 مليار دولار تدفقات استثمارية لدول الخليج 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع تقرير حديث من معهد التمويل الدولي، أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل 2.4% في العام الجاري وبحوالي 2.6% في 2020، ورجح التقرير أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى حوالي 1.8% في العام الجاري، و2.6% في العام المقبل.

ورجح التقرير الذي ينشره المعهد بصورة دورية حول تدفقات الرساميل والنمو الاقتصادي العالمي أن يصل متوسط سعر خام برنت في العام الجاري إلى 65 دولاراً للبرميل، وحوالي 60 دولاراً للبرميل في 2020.

وقال جاربيس إيراديان كبير الاقتصاديين لدى المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه وفي ظل مستويات أسعار النفط هذه فمن المتوقع أن يتراجع فائض الحسابات الجارية المجمع لدول المجلس من 147 مليار دولار في 2018 إلى 91 مليار دولار في العام الجاري، متوقعاً في الوقت ذاته أن ترتفع تدفقات الرساميل العالمية غير المقيمة لدول المجلس بحوالي 9% إلى 145 ملياراً في 2019، لافتاً إلى أن إصدارات السندات السيادية ستبقى المحرك الرئيسي لهذا النمو.

وأضاف: المعهد يتوقع ارتفاع التدفقات إلى محفظة الدين لدول المنطقة من 48 مليار دولار في 2018 إلى حوالي 60 مليار دولار في 2019 خاصة مع دخول دول مجلس التعاون ضمن مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.

وتوقع المعهد استمرار نمو تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى أسواق الأسهم في الإمارات وفي المنطقة في الأشهر الثلاثة المتبقية من النصف الأول من 2019، النمو الذي تبدى في الأشهر الأولى المنصرمة من العام الجاري.

وقال المعهد إن تدفقات الرساميل من المقيمين في دول المجلس للخارج يتوقع لها أن تصل إلى 235 مليار دولار، مرجحاً أن يسهم ذلك في رفع قيمة الأصول الخارجية لدول المجلس إلى 3.1 تريليون دولار، 70% منها تديرها صناديق الثروات السيادية، وال30% الباقية احتياطيات رسمية.

ورسم تقرير المعهد صورة إيجابية للنمو العالمي في العام الجاري مع توقعات بنمو عالمي يصل إلى 2.9% في العام الجاري، وحوالي 3% في 2020 مع تعاف متوقع في اقتصادات منطقة اليورو وبعض الأسواق الناشئة في العام المقبل. وتوقع تعافياً ضعيفاً لتدفقات الرساميل عالمياً من 1.14 تريليون دولار في العام الماضي إلى 1.26 تريليون دولار في العام الجاري.