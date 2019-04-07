البلاديوم عند 1372 دولاراً.. والبلاتين يقفز 5.7%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسعار الذهب، الجمعة، بلا تغير يذكر بعد بيانات تظهر انتعاشاً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة، لكن مع تباطؤ في نمو الأجور.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية. وفي جلسة الخميس، لامست الأسعار أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عند 1280.59 دولار.

وأنهى المعدن النفيس الأسبوع بلا تغير يذكر. وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتسجل عند التسوية 1295.6 دولار للأوقية.

وكان الذهب هبط بما يصل إلى 0.6% عقب صدور تقرير حكومي، أشار إلى تسارع نمو الوظائف في أمريكا من أدنى مستوى في 17 شهراً في مارس/آذار. لكن المعدن الأصفر استرد معظم خسائره مع اهتمام المستثمرين بتفاصيل أخرى في التقرير تظهر زيادة أبطأ في الأجور.

ويلقى الذهب دعماً أيضاً من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وسط آمال بأن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان إلى اتفاق للتجارة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 895 دولاراً للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي عند 907.63 دولار. وأنهى المعدن الأسبوع على مكاسب بحوالي 5.7% هي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1372.01 دولار للأوقية الجمعة، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة. وتراجع فارق الأسعار بين البلاديوم والبلاتين حوالي 40% إلى 451 دولاراً للأوقية من مستوى قياسي بلغ 753 دولاراً في منتصف مارس/آذار. ويستخدم المعدنان كلاهما بشكل رئيسي في تصنيع محفزات تنقية العادم بمحركات السيارات.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 15.09 دولار للأوقية بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول. (رويترز)