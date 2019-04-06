الأصول السعودية المستثمرة محليا وخارجيا تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2014

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ارتفعت قيمة الأصول السعودية المستثمرة محليا وخارجيا خلال عام 2018 للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى 3.998 تريليون ريال بنهاية عام 2018، حيث تعد أعلى مستوياتها منذ 2014.

وارتفعت هذه الأصول السعودية المستثمرة محليا وخارجيا بنسبة 8.1 في المائة في عام 2018 بما يعادل 299.03 مليار ريال، في حين ارتفعت في عام 2017 بنسبة 5 في المائة بما يعادل 176.3 مليار ريال.

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وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام رئيسية، أولها “الاستثمار المباشر في الخارج” ثانيها “استثمارات الحافظة” والثالث “الاستثمارات الأخرى” والرابع “الأصول الاحتياطية”، ويقصد بها جميع القطاعات في السعودية “القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما من القطاعات الأخرى”.

ويعود نمو الأصول السعودية في 2018 إلى بند “الاستثمارات الأخرى”، التي نمت بنسبة 27.9 في المائة بما يعادل 196.37 مليار ريال، لتصل قيمته إلى 900.57 مليار ريال، مقارنة بـ 704.20 مليار ريال بنهاية 2017.

فيما نما البند الأول وهو “الاستثمار المباشر في الخارج” خلال 2018 بنسبة 25.4 في المائة بما يعادل 79.57 مليار ريال، لتصل قيمته بنهاية 2018 إلى 396.21 مليار ريال وهي الأعلى في 12 عاما.

كما ارتفع بند “استثمارات الحافظة” بنسبة 2.8 في المائة بما يعادل 22.47 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية 2018 إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما عند 839.21 مليار ريال، مقارنة بنحو 816.74 مليار ريال بنهاية 2017.