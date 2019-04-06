الان تتابع هنقرستيشن شريكًا للتجارة الإلكتروني في ملتقى بيبان الشرقية في نسخته السادسة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض
شاركت هنقرستيشن أكبر تطبيق توصيل للطعام بالمنطقة في ملتقى بيبان الشرقية بشراكة للتجارة الإلكتروية كونها إحدى أكثر الشركات نجاحًا في مجال التجارة الإلكترونية.
وتقدم هنقرستيشن من خلال جناحها عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع المطاعم التجارية المملوكة لرواد ورائدات أعمال المنطقة ويأتي ذلك إيمانًا منها بالقيمة المضافة للمنضمين في تطبيقها كونه الأكثر استخدامًا للطلبات في المملكة.
الجدير بالذكر أن هنقرستيشن تشارك منشآت في مختلف ملتقياتها المتخصصة في بيبان وتقدم عددًا من الخدمات لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال، مما يساهم في تفعيل دورها الريادي تجاه تلبية ما يطمح إليه عملاؤها.
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