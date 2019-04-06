شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تؤكد أهمية دور المرأة فى قطاع السياحة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى جلسة بعنوان "المرأة فى العالم الجديد للعمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " والتى عٌقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يٌعقد فى منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل الجارى.

أدارت الجلسة مينا العرابى رئيس تحرير جريدة The National الإماراتية، ومن المشاركين فيها إيزابيل دى سانت مالو نائبة رئيس بنكا ووزيرة التجارة الخارجية، وسوفانا دحلان مؤسسة مكتب سوفانا دخلان للمحاماة بالمملكة العربية السعودية.

تناولت الجلسة مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه عمل المرأة فى المنطقة، وما يمكن القيام به، لإزالة هذه المعوقات التى تحول دون تمكين المرأة فى أى مجال من مجالات العمل، ومواجهة كافة أشكال التمييز التى تؤدى إلى الحد من الاستفادة من طاقة وعطاء المرأة.

وقد استهلت وزيرة السياحة، كلمتها بالتأكيد على أهمية مشاركة المرأة فى قوة العمل، مما يضيف إلى الاقتصاد القومى، كما أكدت على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمرأة، موضحة أن أكبر دليل على ذلك هو وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، مما يمثل عاملا هاما لدفع الفتيات إلى التطلع لتقلد مناصب قيادية، وأضافت أن تبنى القيادة السياسية لقضايا المرأة يضعها على رأس أولويات الحكومة.

وقالت الوزيرة أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة فى مصر وصلت إلى 44٪، وأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان فى 2018 وصلت إلى 15٪ وتسعى الدولة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 25٪.

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وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس فى احتفالية تكريم المرأة المصرية الأخيرة، اتخذ عدة قرارات هامة من شأنها أن تعزز من مكانة المرأة، ومنها دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، ودعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصاً للعمل، كما دعا الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية للمرأة المصرية.

وتطرقت الوزيرة فى كلمتها للحديث عن المجلس القومى للمرأة الذى يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، وأشارت الى أن المجلس لديه مرصد لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف.

كما تحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أطلقها الرئيس عام 2017، والتى تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسى والاجتماعى والاقتصادى للمرأة، وحمايتها من كافة أشكال العنف المادى والمعنوى ضدها.

واستطردت الوزيرة خلال كلمتها للحديث عن المرأة فى القطاع السياحى، مؤكدة على اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع ، مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الشأن خاصة فى مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، وأوضحت أن تمكين المرأة من المحاور الأساسية لبرنامج الاصلاح الهيكلى لوزارة السياحة لتطوير القطاع، وذلك فى إطار رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.