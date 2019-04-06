شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين: قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات، والتى ستكلف موازنة الدولة 60 مليار جنيه، موضحا إن قرارات الرئيس السيسى مذهلة، وتثبت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبدأت تؤتى بثماره، مضيفا الرئيس تسلم البلاد فى تجربة مريرة ونجح فى تجاوز عنق الزجاجة، حتى أصبحت مصر فى وضع مختلف، وعاودت تقف على رجليها مرة أخرى".

وأضاف هلال، خلال مؤتمر اتحاد المستثمرين، مساء اليوم السبت، أن الدستور المصرى تم إعداده فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، فى ظل عدم وجود حقيقى لمؤسسات الدولة، وبما أنه ليس نص قرآنى فيمكن تعديله، متابعا أن دعوة اتحاد المستثمرين ليست للتصويت بالموافقة على التعديلات، ولكن للمشاركة الإيجابية من خلال المشاركة فى التصويت.

يذكر أن محرم هلال، اعتذر للمتواجدين عن مشاركة فريد خميس بالمؤتمر لظروف الكشف الدورى على صحته بأمريكا، كما اعتذر وزير المالية عن المشاركة لارتباطات رسمية