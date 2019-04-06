شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين يوزع التعديلات الدستورية المقترحة على رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع القائمون على الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المواد المقترحة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، على أعضاء الاتحاد خلال مؤتمر اليوم السبت، لإعلان تأييدهم التعديلات الدستورية رسميا.

وحضر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، للمشاركة فى الاجتماع، من بينهم محرم هلال ومحمد المرشدى نواب رئيس اتحاد المستثمرين، الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، هالة أبو السعد، محمود خميس أعضاء بمجلس النواب.

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