شكرا لقرائتكم أميركي من الأوفياء لترامب رئيساً للبنك الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 15:41

واشنطن - أ ف ب - عُيّن الأميركي ديفيد مالباس، المعروف بولائه للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومناهضته لمؤسسات دولية "غير فعالة"، رئيساً للبنك الدولي الذي يسعى إلى مكافحة الفقر عبر تسهيل الاستثمار.



وأكد الرئيس الجديد الذي عُيّن لخمس سنوات في هذا المنصب أن هذا القرار "يشرفه". ويفترض أن يتولى مهامه يوم الثلثاء في الوقت المناسب لاجتماعات الربيع للمؤسسة المالية التي تم تأسيسها عام 1944 في بريتون وودز مع صندوق النقد الدولي. وأعلن البنك الدولي في بيان أن مجلس إدارة البنك "اختار بالإجماع" مالباس (63 سنة) مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية.

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب، إذ لم يكن هناك أحد يرغب في منافسة الرجل المقرب من ترامب، بينما تقضي أعراف ضمنية بأن يتولى رئاسة المؤسسة أميركي، على أن يقود أوروبي صندوق النقد الدولي. وتواجه هذه الترتيبات بين الممولين الرئيسين لهاتين المؤسستين الماليتين انتقادات، خصوصاً من قبل الدول الناشئة التي تعد الجهات الرئيسة التي تتلقى نصائح ومساعدات منها. وعلى رغم وعود بالانفتاح، لم تتم مخالفة هذه الاعراف.

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ورحب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن وابنة الرئيس الأميركي ومستشارته ايفانكا ترامب في بيان واحد بـ"انتخاب" هذا المرشح "المثالي والاستثنائي (...) بالإجماع". وقال مالباس في رسالة إلى موظفي البنك الدولي إن "مهمتنا ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن "الفقر المدقع لا يزال يطال 700 مليون شخص. وعلى رغم أن النمو العالمي إيجابي لا يرى كثيرون أي تحسن في ظروفهم المعيشية". وأضاف: "في مواجهة هذه التحديات، هدفنا المزدوج المتمثل بالقضاء على الفقر المدقع وتقاسم الرخاء مع الجميع مبرر اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وكان ترشيح مالباس أثار قلقاً بسبب مواقفه من المؤسسات الدولية التي يعتبر أنها تفرط في الإنفاق وأنها "غير فعالة" و"فاسدة في ممارساتها في مجال الإقراض". لكنه عدل مواقفه منذ ترشيحه، وقال إن البنك الدولي "متين مالياً ومزود بالأدوات والمواهب لتحقيق نجاحات عديدة".

ويتولى مالباس رئاسة البنك الدولي خلفاً لجيم يونغ كيم الذي أثارت استقالته مفاجأة بينما كان يفترض أن يشغل المنصب لولاية ثانية حتى عام 2022.