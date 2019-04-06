شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الغرف العربية: مجلس الأعمال العربى الروسى منصة لتعميق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفى اليوم (السبت) للعاصمة الروسية موسكو، لحضور مجلس الأعمال العربى الروسي فى دورته الـ12 الرابع خلال الفترة 8 - 10 ابريل الجاري ، والذى أنشئ بموجب اتفاق بين غرفة التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية ممثلا برئيسه يفغيني بريماكوف، واتحاد الغرف العربية فى 2002 وذلك فى إطار تعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكد الدكتور خالد حنفي على الدور المميّز والجوهري الذي يقوم به مجلس الأعمال العربي – الروسي، الذي يمثّل أهم منصة لتبادل الأفكار وتعزيز وتوثيق التعاون العربي – الروسي، مشيرا إلى أنّ "القطاع الخاص العربي الذي تربطه علاقات المودة والاحترام والصداقة مع الشعب الروسي، يطمح في بناء علاقة شراكة دائمة وطويلة الأمد معه، وذلك في إقامة شراكة اقتصادية راسخة وإنشاء المشروعات الإنتاجية المشتركة والاستثمار المتبادل للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة.

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وقال إنه يقام علي هامش المنتدي فعاليات المعرض "أرابيا إكسبو" الدولي والذى ينظمه مجلس الأعمال الروسي العربي، واتحاد الغرف العربية، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، ووزارة الصناعة والاقتصاد والطاقة الروسية، مشيرا إلي أنه المعرض العربي الوحيد في دولة روسيا واكبر حدث للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم على مدى 3 أيام كافة ممثلي الدول العربية و85 كيانا روسيا اتحاديا، بالإضافة الى دول رابطة الدول المستقلة.

وأوضح أن الوفد العربى المشارك يضم أكثر من 700 فرد من ممثلى الحكومات ورجال الاعمال العرب، ويمثل مصر فى المعرض وفد رفيع المستوى يضم 25 من أعضاء الغرف التجارية المصرية و رؤساء المجالس التصديرية ورجال الاعمال مصريين.