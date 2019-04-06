شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار تعرض جهود التمكين الاقتصادى باجتماع البنك الإسلامى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول تعميم منهجية التمكين الاقتصادى فى الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ44 للبنك المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، بحضور هبه جمال، و محمود الشيخ، مسئولا ملف البنك فى الوزارة.

وعرضت الوزارة خلال الجلسة، الجهود المصرية فى تحقيق التمكين الاقتصادى خاصة للشباب والمرأة ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر، وتحدث فى الجلسة كل من، روبرت فالنت، ممثل البرنامج الانمائى للامم المتحدة، والدكتور نبيل غلاب، المدير العام لمؤسسة الزيتونة تمكين فى تونس، وعبد العزيز سلاوى، الخبير فى التمويل الأصغر.

وأكد الدكتور شهاب مرزبان، أن مصر قامت بعمل عدة مبادرات تبناها القطاعان العام والخاص والمجتمع المدنى، من أجل دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة، حيث تم اطلاق مبادرة فكرتك شركتك، ومسرعة الأعمال "فلك" والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، وتعد "فلك" هي أكبر مسرع للأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادي في المنطقة ومن خلال اول مسرعة اعمال في مصر في مجال التكنولوجيا المالية تقوم بالاستثمار في شركات مبتكرة.

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وذكر أن القيادة السياسية في مصر تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار، لان الأمل والمستقبل في الشباب وهو الذي سيساهم في زيادة النمو، ولذلك تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار في دعم رواد الاعمال والاستثمار فى الشركات الناشئة وفي اطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال.

وأشار إلى التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى توفير الدعم لمشروعات الشباب والمرأة.